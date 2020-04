F1 in tv oggi | GP Cina virtuale 2020 | orario | programma | streaming | palinsesto SKY

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020), domenica 19 aprile (alle 19.00), la F1 torna virtualmente in pista con il terzo round della F1 Virtual GP che si disputerà sul circuito di Shanghai, in. Al simulatore si sfideranno i veri piloti del Circus, tutti collegati dalle proprie abitazioni. In gara anche Charles Leclerc (già vincitore del Virtual Gp d’Australia) affiancato da Callum Ilott, pilota della Ferrari Driver Academy impegnato in Formula 2. Oltre a loro, George Russell e Nicholas Latifi (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Red Bull). Alla gara prenderanno parte anche altri personaggi dello sport, tra cui l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Uno show volto ad assecondare sia la voglia di competizione dei piloti che quella di spettacolo del pubblico, desideroso di staccare un po’ la ...