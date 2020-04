Acerra | controlli in città | c’è anche chi dichiara di essere in giro “per comprare casa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Nella solo mattinata di oggi i vigili urbani dihanno eseguito diverse verifiche su auto e persone che circolavano per strada in città. Due i checkpoint organizzati dagli agenti della Polizia municipale in pieno centro cittadino, con relativiin applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio e per evitare il mancato rispetto delle disposizioni governative: 10 persone nella sola mattinata di oggi sono state sanzionate con un multa di 533 euro per il mancato rispetto delle regole. E non è mancatochi, in mancanza di una comprovata esigenza, ha accampato le scuse più assurde ai vigili urbani che lo hanno fermato, riferendo che si trovava in auto, inper la città, per acquistare una nuova casa. Naturalmentequesta persona è stato ...