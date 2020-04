Coronavirus | rallentano i contagi ma non i morti | ancora tante vittime

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sono 20465 iin Italia nella crisi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 566 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti, in totale, sono 35435. I casi attualmente positivi sono 103616 (1363 nuovi). In isolamento domiciliare 72333 persone, mentre 28023 sono ricoverate con sintomi (+176). I pazienti in terapia intensiva sono 3260: il numero continua a calare (-83). “Sono convinto, anche se i numeri sonoun po’ così, che presto inizierà la discesa verticale. Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata, ma sono convinto che inizierà una discesa più intensa, più violenta e verticale e che si interromperà ilo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Centocittà su Radio1 a proposito dell’emergenza. Negli ...

TgrVeneto : Coronavirus Veneto: rallentano i contagi, +81 rispetto a domenica sera. I casi totali sono 14251. I decessi nella n… - FabiParraguezM : RT @Corriere: Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - Corriere : Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - cmdotcom : #Coronavirus LIVE: rallentano casi (+1.363), ma salgono decessi (566). A fine aprile i primi test del #vaccino sull… - mbbelluco : RT @TgrVeneto: Coronavirus Veneto: rallentano i contagi, +81 rispetto a domenica sera. I casi totali sono 14251. I decessi nella notte sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rallentano

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 159.516 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.153 in più rispetto a ieri per una crescita del 2%) . Di queste, 20.465 (+566, +2.8%) ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 13 aprile, in Puglia, ...