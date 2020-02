LIVE Fognini-Khachanov 3-6, 3-4 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: break del russo che ora si porta in vantaggio lanciando la volata finale (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore di rovescio per l’azzurro. 0-15 Inizia male Fognini, che ora lamenta anche qualche problema fisico. 3-5 Kachanov fa il suo tenendo il servizio a zero. Nel prossimo turno di battuta potrà servire per il match. 40-0 Seconda di servizio lavorata su cui Fognini non è reattivo. 30-0 Ace senza possibilità di replica. 15-0 Solita grande prima del russo. 3-4 Khachanov coglie la chance questa volta andando a mettere a referto il break alla prima chance buona. 15-40 Arrivano due palle break. 15-30 Risposta errata di Khachanov, pallina in rete. 0-30 Troppo profondo l’attacco incrociato del tennista italiano. 0-15 Doppio fallo del ligure. 3-3 Funziona nuovamente il servizio del russo, che si risistema in attesa del settimo gioco. 40-30 Torna sotto l’azzurro che si prende un altro punto. 40-15 Risposta vincente di ... oasport

zazoomnews : LIVE Fognini-Khachanov 3-6 1-0 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimettersi in partita in questo sec… - ilsainel : Apro il live di Fognini contro Khachanov, Fognini sta litigando con l’umpire. Chiudo il live di Fognini contro Khachanov. - zazoomblog : LIVE Fognini-Khachanov 3-6 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: il russo si aggiudica il primo set - #Fognini-Khachanov… -