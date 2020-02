Gioco di coppia finisce male: arriva in ospedale con 15 uova infilate nel… (Di martedì 11 febbraio 2020) Un uomo di 29 anni è stato ricoverato a causa di un Gioco erotico finito male: i medici trovano 15 uova sode nel suo retto. Una coppia omosessuale dell’Olanda, con l’intento di divertirsi e movimentare un po’ la vita di coppia – ma soprattutto sotto l’effetto di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti – si è resa protagonista di una vicenda decisamente stravagante. Non è ben chiaro a chi sia venuta l’idea e quale erotismo dovesse stimolare, fatto sta che i due uomini hanno deciso di ricorrere alla cucina per accendere la passione nel vero senso della parola: dopo aver preso delle uova e averle messe a bollire, infatti, la coppia ha deciso di utilizzare questi alimenti come fossero degli insoliti sex toys. Perché infilarsi 12 uova nel retto? Ecco perché uno dei due ha infilato quelle uova, 15 per l’esattezza, nel proprio retto. Inutile dire che il Gioco erotico è ... velvetgossip

