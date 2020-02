‘Gf Vip 4’, le reazioni di alcuni volti noti alla decima puntata del reality show! (Video) (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo una settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo, ieri sera è tornato in onda il Grande Fratello Vip 4 con una puntata che non ha risparmiato sorprese e amari colpi di scena per i concorrenti. Al centro del decimo appuntamento con il reality show c’è stata senza dubbio Clizia Incorvaia, l’ex compagna di Francesco Sarcina, che ha dovuto non solo ascoltare una parte della canzone che il leader de Le Vibrazioni ha scelto di portare sul palco dell’Ariston, ma anche di rivedere il lungo bacio che qualche sera fa si è scambiata con Paolo Ciavarro. I due, infatti, sono sempre più complici e a fare il tifo per loro (sia in coppia che da soli) ci sono molti fan ma anche diverse persone a loro vicine come Micol Incorvaia, sorella di Clizia, sua cugina (ed ex dama del Trono Over) Cristina Incorvaia, Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo e l’ex gieffina Carlotta ... isaechia

zf_fabio : RT @Sara300149: @AlessiaMorani Dai retta a me commenta il GF vip o al massimo Sanremo che sulla politica non sei portata . - SuperstarZ9000 : Bestemmia in diretta al #GfVip? - amata_giulia : RT @Sara300149: @AlessiaMorani Dai retta a me commenta il GF vip o al massimo Sanremo che sulla politica non sei portata . -