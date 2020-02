Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7%). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domenica In: Mara Venier e Diodato A causa di problemi tecnici, i dati sono stati rilasciati in lieve ritardo. Nella serata di ieri, Domenica 9 febbraio 2020, su Rai1 – dalle 21.23 alle 23.13 – la fiction Come una Madre ha conquistato 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso - dalle 21.49 all’1.25 – ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al 16.7% di share (presentazione di 31 minuti: 3.070.000 – 11.3%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa - dalle 21.07 alle 22.57 – ha catturato l’attenzione di 2.245.000 spettatori (8.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.975.000 spettatori (10.5%). Su Italia1 Enjoy ha intrattenuto 723.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Survivor è stato ... davidemaggio

DavideDimic : RT @unuomopop: #sanremo2020, gli ascolti della parte calcolata a carico di domenica 9 febbraio. Orario di competenza (02:00 - 02:37) Shar… - mikecirigliano : RT @unuomopop: #sanremo2020, gli ascolti della parte calcolata a carico di domenica 9 febbraio. Orario di competenza (02:00 - 02:37) Shar… -