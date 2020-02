Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon vanno a convivere: “Non vediamo l’ora di fare questo passo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon più innamorati che mai, i due sono pronti per la convivenza Procede a gonfie vele la storia d’amore nata tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon al Trono Classico di Uomini e Donne, dopo la trasmissione sono sempre più innamorati e felici. I due hanno parlato della loro relazione in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, nel corso della quale hanno svelato che sono pronti per andare a convivere. L’ex tronista ha dichiarato: “Questi primi mesi insieme vanno a gonfie vele. Ci stiamo conoscendo sempre di più in tutti gli aspetti del nostro carattere e della nostra quotidianità. Daniele è difficile da sapere leggere e prendere, ma se sai come muoverti ti regala il cuore. Dormiamo spesso insieme l’una a casa dell’altro, ma finalmente abbiamo trovato una sistemazione solo nostra.” Daniele Schiavon ha invece detto: ... nonsolo.tv

