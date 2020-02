Treno deragliato a Lodi: indagati 5 operai Rfi (Di sabato 8 febbraio 2020) Valentina Dardari Nel registro degli indagati il caposquadra e i quattro operai impegnati nei lavori di manutenzione allo scambio Per il Treno deragliato giovedì mattina alle 5,35 sono ora indagate 5 persone, tutte dipendenti di Rfi: il caposquadra e i quattro operai che si trovavano impegnati nei lavori di manutenzione a uno scambio dell’alta velocità. La procura di Lodi li ha iscritti tutti nel registro degli indagati, dopo aver aperto un’inchiesta per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Nel disastro hanno perso la vita i due macchinisti e sono rimaste ferite 31 persone. L’iscrizione nel registro degli indagati dà la possibilità di poter effettuare accertamenti irripetibili sul Treno. Un errore umano alla base del deragliamento del Treno Il sospetto maggiore è che si sia trattato di un errore umano verificatosi in seguito alla manutenzione non ... ilgiornale

