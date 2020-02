La tartaruga delle Galapagos estinta? Una scoperta dà speranza alla specie data per morta nel 2012 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Buone notizie dalle isole Galapagos dove sono state trovate 30 tartarughe giganti, considerate estinte. Alcuni ricercatori hanno trovato 30 tartarughe giganti ibride, con stirpe parziale delle specie Chelonoidis abingdonii e Chelonoidis Niger, entrambe considerate estinte nelle Galapagos. Tra queste anche una giovane femmina con un genoma simile a quello di George, la testuggine gigante dell’isola … L'articolo La tartaruga delle Galapagos estinta? Una scoperta dà speranza alla specie data per morta nel 2012 NewNotizie.it. newnotizie

