Vincenzo Mollica | carriera e vita privata dello storico inviato del TG1 a Sanremo 2020

Sanremo 2020 - ultimo Festival per Vincenzo Mollica : ma non per colpa della malattia : Sanremo 2020, ultimo Festival per Vincenzo Mollica: ma non perché sia malato Anche quest’anno Vincenzo Mollica sarà al Festival di Sanremo. Lo storico inviato della Rai, infatti, tornerà sulla storico balconcino dell’Ariston per l’ultima volta, per intervistare i conduttori, i cantanti e gli ospiti di Sanremo 2020. Nonostante la malattia che da qualche anno purtroppo lo affligge, Mollica seguirà la settantesima edizione del ...

Vincenzo Mollica e il suo ultimo Sanremo : “Vedrei Sophia Loren come prima direttrice artistica” : Lo storico giornalista del Tg1 e autore della storica rubrica di spettacolo Doreciakgulp, che ha raccontato per 39 anni il Festival di Sanremo dal balconcino del Teatro Ariston, si racconta a Fanpage.it tra aneddoti, ricordi e uno sguardo sul futuro. Vincenzo Mollica, tra i più amati volti Rai, auspica una tv più educata e come primo direttore artistico donna alla guida del Festival propone Sophia Loren.Continua a leggere

Vincenzo Mollica : l’ultimo Festival prima dell’addio alla Rai - grazie anche allo zampino di Fiorello. : Quello di quest’anno sarà il 39esimo e ultimo collegamento del noto giornalista dal balconcino del Teatro Ariston La sua partecipazione è stata in bilico sino ad un mesetto fa. Viale Mazzini ha ceduto anche grazie al pressing di Fiorello. Quando pensiamo la Festival di Sanremo, uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e discussi dell’anno, diamo quasi per scontato quel collegamento alla fine del Tg di Rai Uno che precede ...

Vincenzo Mollica : per lui è l’ultimo Sanremo prima della pensione : Vincenzo Mollica ha recentemente dichiarato che dopo il 70° Festival di Sanremo andrà in pensione e saluterà il grande pubblico che per anni lo ha seguito. Il ritiro dalla scena del Tg1 doveva avvenire già a gennaio, ma il giornalista ha avuto la possibilità di prorogare il suo contratto con la Rai, potendo così salutare gli spettatori dalla città dei fiori. Mollica tra Tg1 e Sanremo Vincenzo Mollica è ormai un volto consolidato della ...

Sanremo 2020 - Vincenzo Mollica lascia la Rai : ultimo Festival per lui : Vincenzo Mollica va in pensione e per lui la 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima da inviato del Tg1. Al suo attivo ne ha ben 39. Dunque, il giornalista lascia la Rai e spiega all’Adnkronos l’omaggio che ha ricevuto dai vertici della tv di Stato: “Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni. Ma la Rai mi ha prorogato il contratto di un mese per permettermi di fare ...

Sanremo 2020 - l’ultimo Festival di Vincenzo Mollica : “Da Amadeus mi aspetto un bello show. Dovevo essere in pensione ma Fiorello…” : “Da Amadeus mi aspetto un bel Festival. Lo stimo molto, è un bravo conduttore e un grande appassionato di musica, che è fondamentale. Il suo garbo ne faceva uno dei candidati naturali ad entrare con il Festival nelle case di tutti gli italiani. E poi per me questo Festival sarà soprattutto una festa di congedo e mi fa un piacere immenso che proprio quest’anno ci siano Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro a cui sono molto ...

Sanremo 2020 - Vincenzo Mollica si congeda : "Sarà il mio ultimo festival - che per me è il 39esimo" : Vincenzo Mollica si prepara a dire addio al Tg1. "Da Amadeus mi aspetto un bel festival di Sanremo. Lo stimo molto, è un bravo conduttore e un grande appassionato di musica, che è fondamentale. Il suo garbo ne faceva uno dei candidati naturali ad entrare con il festival nelle case di tutti gli itali

Vincenzo Mollica - chi è : età - carriera - vita privata del grande giornalista : Vincenzo Mollica è uno storico inviato del TG1 e tra i più noti giornalisti televisivi italiani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. giornalista e scrittore, ma anche disegnatore e autore e conduttore televisivo e radiofonico: Vincenzo Mollica è tra i volti più noti e apprezzati del piccolo schermo italiano, dove ormai […] L'articolo Vincenzo Mollica, chi è: età, carriera, vita privata del grande giornalista è apparso prima ...

Vincenzo Mollica - ultimo Sanremo : “Sono molto malato” – VIDEO : ultimo Sanremo per Vincenzo Mollica, che andrà in pensione dopo il Festival: “Sono molto malato”, ha raccontato in un’intervista. Il noto giornalista Vincenzo Mollica andrà in pensione dopo Sanremo. Come confessato in una recente intervista a ‘Che tempo che fa’, le sue condizioni fisiche si stanno aggravando. Infatti, il giornalista è affetto da diabete e […] L'articolo Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: ...

Vincenzo Mollica va in pensione : “É il mio ultimo Sanremo da inviato” : Dopo anni in cui ha svolto l’incarico di inviato del TG1 a Sanremo, per Vincenzo Mollica è giunto il momento della pensione. La settantesima edizione del Festival della canzone italiana sarà infatti l’ultimo a cui prenderà parte in questa veste. Vincenzo Mollica va in pensione L’uomo ha spiegato che il suo congedo era previsto per lunedì 27 gennaio, quando ha compiuto 67 anni. La Rai però gli ha concesso una proroga di un mese ...

Vincenzo Mollica va in pensione e lascia la Rai : “Sarà il mio ultimo Sanremo come inviato” : Vincenzo Mollica lascia la Rai dopo Sanremo. L'agognata pensione del giornalista di Rai1 sarà posticipata proprio in occasione della 70esima edizione del Festival, ultima che lo vedrà inviato per il Tg1, dove per 40 anni ha curato la rubrica dedicata allo spettacolo in tutte le sue forme. "Per me è il 39esimo Festival" ricorda il grande giornalista.Continua a leggere

Ultimo Festival per Vincenzo Mollica : "La Rai ?mi ha permesso di fare l'ultimo Sanremo" - : Novella Toloni Il celebre giornalista Rai ha rinviato la data del pensionamento, ottenendo un prolungamento del contratto per poter seguire il suo Ultimo Festival da inviato insieme a Fiorello "Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni", così Vincenzo Mollica conferma l’addio al Tg1 durante un’intervista rilasciata all’Adnkronos. La data è stata però posticipata per consentire al popolare ...

Le Parole della Settimana sabato 1 febbraio Massimo Gramellini ospita Paola Cortellesi e Vincenzo Mollica da Sanremo : Le Parole della Settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 1 febbraio alle 20:20: gli ospiti Una nuova Settimana da raccontare per Massimo Gramellini sabato 1 febbraio con Le Parole della Settimana, tanti eventi e appuntamenti in quella appena trascorsa e altrettanti in quella che dovrà arrivare e che sarà la Settimana di Sanremo. La classica intervista di copertina vedrà in studio Paola Cortellesi, attrice poliedrica del ...

Vincenzo Mollica star di Topolino/ L'intervista 'definitiva' a Zio Paperone : Zio Paperone intervista Vincenzo Paperica nell'albo di Topolino, il 3349 in edicola. Chi è Paperica? Ma ovviamente l'alter ego del grande Vincenzo Mollica.