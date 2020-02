Il ministro Manfredi dà ragione a Fioramonti: “Serve un miliardo di euro per l’università” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, chiede un miliardo di euro - come fatto dal suo predecessore, Lorenzo Fioramonti - per gli atenei italiani. E punta a riformare il sistema di assunzione per i ricercatori, con l'obiettivo di ridurre notevolmente il precariato che oggi dura fino a 18 anni. fanpage

