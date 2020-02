Valerio Scanu, la rivelazione sul Cantante Mascherato e Milly Carlucci (Di lunedì 3 febbraio 2020) Valerio Scanu racconta l’esperienza de Il Cantante Mascherato, il format portato al successo da Milly Carlucci. L’ex star di Amici è stato fra i protagonisti del programma di successo, vestendo la maschera dell’Angelo. A trionfare è stato Teo Mammucari, ma la trasmissione si è rivelata fondamentale per il Cantante. “E anche questa è andata – ha scritto Valerio Scanu, raccontando su Instagram le sue emozioni -, ma diciamoci la verità: mi avete stanato subito…è stata una bellissima esperienza…direte: “come sei scontato”…eh sì ma è la verità… un’esperienza arrivata in un momento in cui stavo per dire “basta” ed ero lì e lì seriamente”. Valerio Scanu, arrivato al successo grazie a Maria De Filippi, ha confessato di aver ricevuto la chiamata di Milly Carlucci in un momento molto duro. “La chiamata per Il Cantante Mascherato, arriva nel periodo più ... dilei

milly_carlucci : “È divertente vedere il modo da dietro una maschera” cit @Valerio_Scanu #IlCantanteMascherato - MarioManca : Comunque Valerio Scanu è quello che si è impegnato più di tutti a camuffare la voce e a reinventarsi di volta in vo… - milly_carlucci : Sotto la maschera di #icmangelo si nascondeva @Valerio_Scanu ?? #IlCantanteMascherato @icmfanpage -