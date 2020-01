Teo Mammucari è il Coniglio, vincitore de Il cantante mascherato! (Di sabato 1 febbraio 2020) Il cantante mascherato: il Coniglio era Teo Mammucari, che ha vinto l’edizione battendo il Leone E’ stato il Coniglio, Teo Mammucari, a vincere la prima edizione de Il cantante mascherato! La rivelazione è avvenuta a mezzanotte e mezza circa, anche se si è scoperto un po’ prima che il vincitore de Il cantante mascherato era il Coniglio. Tuttavia, dopo l’esito delle votazioni, Milly Carlucci ha fatto uscire dallo studio il concorrente ancora misterioso (appunto Teo Mammucari), per lasciare spazio allo smascheramento del secondo classificato, il Leone: Al Bano. In passato ho lavorato con Raffaella Carrà e Maria De Filippi e ora l’ho fatto con un’altra regina della televisione: Milly Carlucci! ha asserito subito dopo lo mascheramento Teo Mammucari, tra gli applausi del pubblico presente in studio. vincitore Il cantante mascherato, Teo Mammucari era il ... lanostratv

