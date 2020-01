Di Battista condivide una foto dall’Iran, l’ira degli attivisti: «Tu sei in ferie, mentre qui…» (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’ex deputato Alessandro Di Battista è finito nel mirino degli attivisti che criticano la sua assenza in un periodo così cruciale per il futuro del Movimento 5 stelle. L’episodio è avvenuto sulla pagina Instagram del volto storico del M5S dopo che lo stesso aveva condiviso una foto della moschea di Jamkaran, a Qom, in Iran. Di Battista è in viaggio da qualche settimana nel Paese medio orientale, ma per molti la sua è vista più come una vacanza che come un impegno di lavoro. Visualizza questo post su Instagram Jamkaran Mosque. Qom, Iran. @sahra lahouasnia @iloftit Un post condiviso da Alessandro Di Battista (@alediBattista) in data: 30 Gen 2020 alle ore 4:12 PST «mentre tu sei in ferie, c’è un movimento alla deriva… O stai dentro, o stai fuori…», commenta un utente sotto la foto. «Se scrivi che sono in ferie non sai nemmeno cosa sia il ... open.online

