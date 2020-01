Da xylella a cimice asiatica, 1 mld di danni nei campi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – L’invasione di insetti e organismi alieni, portati nelle campagne italiane dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre un miliardo di euro nel 2019 con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. E’ quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Clima: la strage provocata dalle specie aliene nelle campagne italiane”, diffuso all’inaugurazione della Fieragricola dove è stata mostrata la teca degli orrori con le specie aliene arrivate in Italia che hanno fatto strage nei campi coltivati, in occasione della mobilitazione di migliaia di agricoltori italiani con i trattori. Dalla cimice asiatica al batterio della xylella, dalla Popillia japonica alla Drosophila suzukii, il moscerino killer molto difficile da sconfiggere che ha attaccato ciliegie, mirtilli e uva ... ildenaro

