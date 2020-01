Grande Fratello Vip, incidente per Cucuzza: cosa ha fatto? (Di lunedì 27 gennaio 2020) incidente imbarazzante per Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip: il celebre volto de La Vita in Diretta è stato pizzicato dagli altri concorrenti del reality show con una parte intima in bella mostra, fatto che ha suscitato ilarità e un po’ di imbarazzo. incidente per Michele Cucuzza Al Grande Fratello Vip Michele Cucuzza si sarebbe addormentato con la maglia della salute e i boxer, peccato che questi mettessero in bella mostra le parti intime del conduttore e che gli altri concorrenti del reality show se ne siano accorti. Senza nascondere il proprio imbarazzo infatti, Paolo Ciavarro ha utilizzato una coperta per coprire l’ex volto de La Vita in Diretta, profondamente addormentato. E con questo buonanotte notizie

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -