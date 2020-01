Giovanna Abate tronista a Uomini e Donne: parlano Zarino e Burchielli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. A commentare la scelta Alessandro Zarino e Veronica Burchielli Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne, il dating show presentato da Maria De Filippi. Durante la registrazione della nuova puntata l’ex corteggiatrice è stata decretata nuova tronista: le andrà meglio in questa occasione? Lei pare crederci sul serio, amareggiata di Giulio Raselli, uscito dal programma con la sua rivale in amore, Giulia d’Urso. Dopo la mancata scelta, Giovanna Abate ha manifestato forte malcontento per il comportamento tenuto dall’imprenditore piemontese, che, sostiene lei, non le ha mai aperto il proprio cuore. Nella speranza di vederle stavolta scrivere il lieto fine, Maria ha stabilito di concedere una seconda opportunità a Giovanna, permettendole di sedersi sul trono. Manco il tempo della messa in onda che la notizia ha fatto il ... kontrokultura

