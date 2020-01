Christian Bale interpreta Batman anche nell'Universo Marvel (Di lunedì 27 gennaio 2020) Spider-man rivela che nell'Universo Marvel Batman è interpretato da Christian Bale, e anche fuori dal mondo DC si riconosce per la voce impostata da super cattivo! Pensavamo che Christian Bale che interpreta Batman fosse un'esclusiva di DC, ma il prossimo numero di Hawkeye: Freefall ci rivela che in realtà la trilogia di Christopher Nolan è materia di cultura pop anche nell'Universo Marvel. A mischiare personaggi e attori svelando l'arcano è il nostro preferito Spider-Man di quartiere, che non risparmia una frecciatina alla tanto chiacchierata voce da cattivo spaventoso che Bale sfoggia quando indossa il costume da supereroe. Stando a Peter Parker in Hawkeye: Freefall #2, che ha diffuso alcune pagine in anteprima aspettando l'uscita dell'albo completo, la versione cinematografica del Batman di Nolan, con volto e ... movieplayer

