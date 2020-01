Depressione in Campania, numeri allarmanti: via alla campagna della Fondazione Onda (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la Depressione maggiore. Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di Depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da Depressione resistente. “La Depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. ... ildenaro

