“Nonno mi aiuti a far bella Roma”? a Largo Agosta aiuole per riqualificare piazza (Di martedì 21 gennaio 2020) “Nonno mi aiuti a far bella Roma”? Il progetto del V Municipio conclusosi a Largo Agosta Il V Municipio continua con le iniziative culturali e sociali legate all’ecologia e alla tutela dell’ambiente nel territorio, coinvolgendo le varie associazioni e comunità presenti nel Municipio e non solo. Sabato scorso, in mattinata, al cospetto delle istituzioni comunali e municipali, è stato realizzato quello che, per ora, rappresenta lo step finale di un bel percorso iniziato qualche mese fa. Nel weekend a Largo Agosta sono state,infatti, poste delle aiuole che hanno riqualificato la piazza. Non si tratta solo di un mero abbellimento estetico, ma del frutto di un lavoro sinergico svolto per mesi e concretizzato con laboratori di orti didattici realizzati nelle scuole. Partiamo dal principio. Mesi fa, con l’associazione nazionale di protezione ambientale Earth, vincitrice di un bando capitolino, ... romadailynews

sempreciro : - C'È UN DOTTORE PRESENTE?? QUALCUNO MI AIUTI! + Eccomi. - MIO NONNO HA UN INFARTO! + Quanti anni ha? - Ne ha 7… - orso_nonno : RT @masstag11: @SusyEmaig Ciao Susy sono Massimo ho cambiato account perché mi hanno ribloccato mi aiuti a ritrovare qualche amico??? -