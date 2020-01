Tuia e Tello preoccupano Inzaghi: “Una serata stregata ma va bene così” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutibenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie B che ha visto il benevento ospitare il Pisa. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Luca D’Angelo. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con l’undici toscano. Risultato – Quando ci si abitua troppo bene… Non mi è piaciuta la squadra dal gol alla mezz’ora. La partita dopo la sosta poteva nascondere delle insidie ma nella ripresa abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Meritavamo di vincere ma oggi è stata una partita storta, la palla non voleva entrare e gli infortuni non mi hanno permesso di fare i cambi che volevo fare. La squadra ha fatto bene nel complesso, il rammarico è legato agli infortuni, speriamo ... anteprima24

