Scambio Politano Spinazzola, alta tensione tra Inter e Roma: i due club ai ferri corti dopo la trattativa andata in fumo Lo Scambio Politano Spinazzola è ormai definitivamente tramontato, con i giocatori rientrati nelle rispettive città. E, secondo Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe nata una grandissima tensione tra Inter e Roma per l'affare andato in fumo. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero essere prese posizioni ufficiali, con comunicati in merito alla vicenda dall'una e dall'altra parte. La tensione, tra nerazzurri e giallorossi, si taglia a fette.

