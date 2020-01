Manifestazione per Gratteri: centinaia di studenti e attivisti (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono tantissime le persone che hanno partecipato alla Manifestazione in sostegno di Nicola Gratteri, magistrato procuratore di Catanzaro. Costui è stato oggetto di critiche dal mondo politico e giudiziario a seguito dell’operazione “Rinascita Scott“ che ha consentito l’arresto di oltre trecento persone accusate di essere vicine ad organizzazioni della ‘ndrangheta. Manifestazione per Gratteri Sarebbero mille secondo le prime immagini i partecipanti al flash mob organizzato da un “Comitato spontaneo di prossimità” che hanno mostrato la propria vicinanza al Procuratore della Repubblica. Tra loro vi sono sia esponenti politici e rappresentanti di associazioni che tanti privati cittadini e studenti, tutti grati a Gratteri per il suo impegno contro gli ambienti di potere a livello regionale e nazionale inquinati dalle organizzazioni criminali. Tanti e ... Leggi la notizia su notizie

