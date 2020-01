Giuseppe Conte pronto a incontrare le Sardine: «Per loro nutro simpatia e rispetto» (Di sabato 18 gennaio 2020) Quando mancano otto giorni alle elezioni regionali in Emilia Romagna alcune dichiarazioni del premier Giuseppe Conte aprono scenari fin qui impensabili. Il premier, infatti, si è detto pronto a incontrare una delegazione delle Sardine, il movimento nato a Bologna per contrastare l’ascesa al potere di Matteo Salvini, qualora lo volessero. «Per loro nutro simpatia e rispetto. Se dovessero chiedermi un incontro mi confronterei volentieri con loro», ha detto l’avvocato pugliese. LEGGI ANCHE –> Le Sardine sfrattate da Bibbiano: «Lasciate la piazza a Salvini» Giuseppe Conte: «Non strumentalizziamo le Sardine a fini politici» Giuseppe Conte procede comunque con cautela e ci tiene a mettere le mani avanti: «Non è giusto strumentalizzare a fini politici. Come ho già detto, sono aperto al dialogo con chiunque stimoli partecipazione, mostri rispetto delle istituzioni e adotti ... Leggi la notizia su giornalettismo

