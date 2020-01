Domani il vertice di Berlino sulla Libia. Ci sarà anche Conte. Di Maio: “Ore cruciali. Chiederemo a tutti gli attori il cessate il fuoco” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Per la Libia sono ore cruciali e Domani sarò a Berlino con il Presidente del Consiglio per la Conferenza che è l’occasione per mettere attorno a un tavolo tutti i protagonisti di questa vicenda e chiedergli il cessate il fuoco”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Oggi – ha aggiunto Di Maio in un’intervista a Studio Aperto -ci ritroviamo ad affrontare una crisi in cui ci sono i libici che si combattono ma anche tanti paesi che li sostengono. Li mettiamo domenica tutti intorno a un tavolo alla conferenza di Berlino e si esce da lì se si è d’accordo sul cessate e il fuoco e si è d’accordo sul fatto che non si inviano più armi in Libia. Così potremmo fermare il rischio terrorismo che, ricordo, abbiamo a 200 chilometri dalle coste italiane”. L'articolo Domani il vertice di Berlino sulla Libia. Ci sarà ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

