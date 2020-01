Ascolti TV: i debutti della stagione 2019/2020 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Joe Bastianich - Italia's Got Talent 2020 La stagione tv 2019/2020 è ormai nel vivo e il tema caldo degli Ascolti, crocevia per la riuscita o meno di un programma, anima (e agita) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i debutti, confrontandoli con quelli dello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende. debutti 15 gennaio 2020 Italia’s Got Talent 10 ↓ mercoledì 15 gennaio 2020: 1.367.000 – 5.9% venerdì 11 gennaio 2019: 1.603.000 – 6.7% Il contesto: il talent di Tv8 condotto da Lodovica Comello è tornato in onda con la novità Joe Bastianich in giuria al posto di Claudio Bisio, insieme ai confermati Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Lo show è traslocato dalla consolidata serata del venerdì a quella del mercoledì. Su SkyUno, in onda in contemporanea, è stato seguito da 247.000 ... Leggi la notizia su davidemaggio

