‘Ti prendo a calci in c*lo…’: Striscia la Notizia smaschera Mara Venier a Domenica in, ma è un deepfake [VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il tapiro D’Oro a Salvo Veneziano e il nuovo deepfake La puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera, martedì 14 gennaio 2020 è stata ricca di contenuti. Infatti i due conduttori Ficarra e Picone hanno presentato una serie di servizi, tra cui il Tapiro D’Oro consegnato a Salvo Veneziano. Quest’ultimo, infatti, è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 4 per aver usato un linguaggio volgare nei confronti delle donne. Ma non è finito qui, infatti il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso un nuovo deepfake che ha Mara Venier come protagonista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Il finto fuorionda di Mara Venier A Striscia la Notizia il fuorionda su Mara Venier nello studio di Domenica In è tutto da ridere. La conduttrice veneziana ha chiamato il suo autore dicendo di venire a prendere questa nutria. Naturalmente quello che ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

