Simona Ventura: “Mi sposo con Giovanni Terzi”, poi la stoccata a Cattelan (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Simona Ventura svela che il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani. E su X Factor muove un appunto Ha vissuto un periodo difficile in passato. Ma oggi Simona Ventura, o Supersimo come le piace farsi chiamare, è in grande forma, tornata sui palinsesti di Rai Due lo scorso anno, anche in prima serata. Da The Voice of Italy e Il Collegio 4 (di cui è la voce narrante) a La Settimana Ventura, non è praticamente mai stata ferma. In un’intervista concessa al magazine Chi, la presentatrice piemontese parla dei suoi prossimi progetti, lavorativi e privati, senza lesinare alcune considerazioni su certi personaggi del piccolo schermo. Per indole Simona Ventura ha sempre cercato di mettersi in discussione, al timone di trasmissioni poi diventate veri e propri cult, come Quelli che il Calcio o L’Isola dei Famosi. Con questo spirito ha preso in consegna pure La Domenica Ventura, segno che il lupo ... Leggi la notizia su kontrokultura

