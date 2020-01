Niccolò, disabile 21enne, muore per una buca a Firenze. E il sindaco festeggia la sicurezza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Bizzarri, studente di Lettere fiorentino, è caduto dalla sua carrozzina per colpa di una buca nella strada. Trauma cranico, ma dopo poche ore un problema cardiaco lo porta alla morte. E intanto che l'autopsia dirà quale sia la reale causa di questa tragedia, a Firenze si festeggia una sicurezza che non c'è. Leggi la notizia su fanpage

