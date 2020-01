Giovane segue indicazioni navigatore e rischia di finire in un dirupo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Isernia - Condotto dal navigatore su una strada interpoderale senza uscita si è ritrovato sul ciglio di un dirupo: protagonista dell'accaduto un ventenne abruzzese, diretto verso un piccolo Comune altomolisano per motivi di lavoro e salvato dai carabinieri di Agnone ai quali aveva chiesto aiuto non riuscendo a tornare indietro. Ricevuto l'allarme del Giovane i militari si sono subito attivati nelle ricerche, riuscendo, seppure con difficoltà, a localizzarlo. Comprensibilmente spaventato il Giovane è stato soccorso dai militari ed il suo veicolo trainato verso un punto sicuro. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

