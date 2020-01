Uomini e donne trono over, Gianni Sperti contro Armando Incarnato: ‘Che uomo di me**a’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Armando Incarnato a Uomini e donne è ormai una sicurezza quando si tratta di liti infuocate. Il cavaliere del trono over ha ormai abituato il pubblico a siparietti molto accesi con le protagoniste del parterre e con gli opinionisti, e la puntata in onda martedì 14 gennaio non fa eccezione. Questa volta a scontrarsi duramente con lui è Roberta Di Padua. Armando e Roberta, accuse a vicenda La donna, che ha avuto una frequentazione con Armando, lo accusa di aver avuto una certa intimità con Veronica mentre usciva con lei: il cavaliere nega e le dà della bugiarda, ma i toni si fanno ben presto molto aspri anche perché Incarnato, facendo riferimento a una serata al ristorante con Roberta, sostiene che lei lo abbia molto provocato e lui si sia dovuto trattenere. Versione esattamente opposta rispetto a quella data dalla dama, che si alza e sbotta: “Vengo là e ti meno. Non mi provocare, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

