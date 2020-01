Qualificazioni Australian Open 2020: Viola passa al secondo turno. Vincono anche Coria e Gojowczyk (Di martedì 14 gennaio 2020) Si sono conclusi poco fa i match di qualificazione degli Australian Open. Alle vittorie di Paolo Lorenzi, Gianluca Mager e Roberto Marcora si aggiunge quella di Matteo Viola. Il tennista 32enne ha conquistato il primo set con un break decisivo nel terzo game contro Kuhn. Il 31enne spagnolo ha reagito portando a casa il secondo parziale strappando due volte il servizio all’avversario. Nel terzo e decisivo set Viola ha piazzato un break al terzo game. La svolta al quinto gioco quando Kuhn è stato costretto al ritiro. L’azzurro nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Hoang-Janvier. Tra i vari match spicca la sconfitta di Bernard Tomic contro Kudla. L’ex numero 17 del mondo non è riuscito a mettere in campo una prestazione convincente cedendo in due set 7-6 (4) 6-3. Federico Coria ha superato in tre set (6-4 4-6 6-1) l’indiano Ramanathan. Bene ... Leggi la notizia su oasport

