Napoli-Perugia, arriva la prima convocazione per Diego Demme (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani contro il Perugia. Il match del San Paolo, alle 15, è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gattuso convoca per la prima volta il nuovo acquisto per il centrocampo, Diego Demme. Ancora out Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Nell’elenco figura anche Karnezis nonostante oggi sia stato ufficialmente inserito tra gli infortunati. Ecco l’elenco: Karnezis, Meret, Ospina; Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli; Demme, Allan, Fabiàn, Elmas, Zielinski, Gaetano; Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik. L'articolo Napoli-Perugia, arriva la prima convocazione per Diego Demme ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

