Il tackle di Ratzinger e la trappola del linguaggio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Qui non lo chiamerò Benedetto. E tanto meno Benedetto XVI. Benedetto XVI, (per grazia di Dio Pontefice della Chiesa Universale a partire dal 2005), perché Benedetto XVI non esiste più dal 28 febbraio 2013, quasi sette anni fa.Benedetto XVI si può citare per quello che ha scritto e detto durante quel periodo, come si fa con i suoi predecessori defunti.Aver firmato un libro a quattro mani con il cardinale Sarah, con il nome Benedetto XVI, in cui il cosiddetto papa emerito pone “un altolà” sul celibato dei preti proprio mentre sta per essere pubblicata l’Esortazione apostolica post sinodo dell’Amazzonia di papa Francesco (in cui una una delle opzioni scandagliate è l’ordinazione di uomini sposati per celebrare i sacramenti in zone prive di prete per migliaia di chilometri), è un’entrata a gamba ... Leggi la notizia su huffingtonpost

gabrielepx : RT @HuffPostItalia: Il tackle di Ratzinger e la trappola del linguaggio - HuffPostItalia : Il tackle di Ratzinger e la trappola del linguaggio -