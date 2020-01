Il comune di Milano pensa ai falchi pellegrini per cacciare i piccioni da piazza Duomo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Divieti e fauna ripopolata, con l’obiettivo di scacciare dalle vie del centro i piccioni. È questa l’idea che il comune di Milano si appresta a discutere nei prossimi giorni. E tra le proposte, inserite tra le norme del nuovo regolamento comunale che sarà varato nelle prossime settimane dalla giunta meneghina, c’è anche quella di portare in città i falchi pellegrini, utili per ridurre la presenza di colombi e piccioni anche da piazza Duomo, ormai invasa da volatili. Il tutto, in maniera non violenta. LEGGI ANCHE > ‘Gattare’ addio, Virginia Raggi le mette al bando a Roma I falchi pellegrini, infatti, sono uccelli predatori che – secondo le indicazioni ornitologiche – spaventerebbero i piccioni costringendoli ad allontanarsi da quelle zone del capoluogo lombardo che, ormai, sono invase. Una sorta di deterrente animale. Come detto, si tratterebbe di uno ... Leggi la notizia su giornalettismo

