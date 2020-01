Australia, carote e patate lanciate dall’alto per salvare i canguri dalla fame (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo gli esperti, un miliardo di animali è rimasto ucciso dagli incendi che ormai da settimane sconvolgono l'Australia. Quelli rimasti vivi sono a rischio per le fame. Così diversi volontari si stanno prodigando per assicurarsi che la fauna selvatica non muoia per la mancanza di cibo. Leggi la notizia su fanpage

