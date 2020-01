Migranti: Orfini a Salvini, ‘processo non da Paese civile? Lo è sequestrare persone’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “‘Che io rischi il processo è indegno di un Paese civile’, ha appena dichiarato Salvini. Peccato che nei paesi civili i ministri non abusino del loro potere per sequestrare arbitrariamente degli esseri umani. Di solito avviene nei regimi. E lo fanno i dittatori”. Lo scrive Matteo Orfini su twitter. L'articolo Migranti: Orfini a Salvini, ‘processo non da Paese civile? Lo è sequestrare persone’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

