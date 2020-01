Ziggy torna a vivere: ecco il fumetto dedicato alla vita di Bowie (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri è stato l’anniversario della nascita di uno dei più grandi artisti della scena musicale mondiale, David Bowie, scomparso a New York il 10 gennaio del 2016, pochi giorni dopo aver compiuto il suo sessantanovesimo compleanno. Autore a volte contestato per i suoi show o le sue canzoni, personaggio eclettico sia come cantante che come attore (indimenticabile la sua performance in Labyrinth dove interpretò il Re Goblin), ha scaldato il cuore e gli animi di intere generazioni, con canzoni immortali come: “Space Oddity”; “China Girl” e “Heroes”. In virtù di questo, la Panini Comics ha deciso di pubblicare in Italia la sua biografia a fumetti, intitolata “Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams“ Scritto dalla coppia Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, il fumetto ripercorrà la scalata al successo ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

