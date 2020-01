LIVE Bulgaria-Germania 0-1 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: i tedeschi partono forte anche nel secondo parziale (4-8) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-11 Atanasov trova le mani di Kaliberda. 6-11 Grozer continua a martellare, muro bulgaro in grande difficoltà. 6-10 Sokolov da seconda linea sfrutta il muro scomposto di Kampa. 5-10 Proprio Gotsev sbaglia dai nove metri. 5-9 Pipe di Penchev, che ha preso il posto di Skrimov, nel frattempo anche Grodzanov ha lasciato il campo a Gotsev. 4-9 Primo tempo imprendibile di Krick, la Germania vola a +5! 4-8 Ace di Fromm, che pesca la zona di conflitto tra Atanasov e Salparov 4-7 Ancora un errore in attacco di Sokolov, molto falloso questa sera. 4-6 Diagonale lunga per Fromm. 4-5 Sbaglia la battuta Grozer. 3-5 Errore di Skrimov, che essendo in seconda linea non può mandare la palla di là saltando. 3-4 Tsvetan sciupa la palla del vantaggio. 3-3 Mani-out di Sokolov, che se ne va al servizio. 2-3 Veloce dietro per Bohme, i centrali tedeschi hanno il ... Leggi la notizia su oasport

