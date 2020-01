La minaccia Usa: stop scambio intelligence con Paesi che usano Huawei (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli Stati Uniti potrebbero presto non condividere più alcuna notizia d’intelligence con quei Paesi che in futuro dovessero scegliere di utilizzare apparecchiature o strumenti collegati o collegabili i qualche modo all’azienda cinese di telecomunicazioni Huawei Technologies. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, tutto è nato da un disegno di legge proposto ieri dal senatore repubblicano dell’Arkansas Tom Cotton. Il provvedimento, nel caso in cui dovesse essere approvato dal Congresso, impedirebbe a Washington di spartire informazioni sensibili con i governi che consentono al colosso di Shenzen di utilizzare la tecnologia di rete 5G all’interno dei propri confini o che adottano strumenti marchiati Huawei. Gli Stati Uniti stanno portando avanti una campagna globale contro la società fondata da Ren Zhengfei in quanto, secondo le autorità americane, ... Leggi la notizia su it.insideover

ispionline : L'uccisione di #Soleimani ha scatenato una bufera e l'#Iran minaccia vendetta. Ma che mi importa di quello che suc… - RaiNews : La Guida suprema iraniana #Khamenei minaccia vendetta contro gli Stati Uniti #Soleimani #Iraq #Iran - direzioneprc : Dopo aver consegnato i curdi a Erdogan #Trump ammazza il principale protagonista della guerra sul campo contro l'Is… -