Coppa Italia, ottavi di finale: Torino-Genoa in diretta su Rai2 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oggi, giovedì 9 gennaio 2020, ricomincia la Coppa Italia di calcio. Sono, infatti, in programma gli ottavi di finale, che saranno trasmessi tutti in esclusiva sulle reti Rai. Stasera alle ore 21.05 Rai2 proporrà in diretta Torino-Genoa. I granata, allenati da Walter Mazzarri, sono reduci dal sorprendente successo contro la Roma di Fonseca, così come i rossoblu del neo allenatore Nicola, usciti vincitori dalla sfida casalinga contro il Sassuolo in campionato.Coppa Italia, ottavi di finale: Torino-Genoa in diretta su Rai2 pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2020 12:51. Leggi la notizia su blogo

JuventusTV : La 5?° puntata di Wonder Women ?? Il ritorno in campo di Cecilia #Salvai ?? Una passeggiata a Torino insieme a… - Eurosport_IT : 120 CANDELINE PER LA LAZIO ?????? ???? x2 Scudetti ??x7 Coppe Italia ??x5 SuperCoppe Italiane ??x1 Coppa delle Coppe ??x1… - TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Coppa Italia ??@GenoaCFC ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?ore 21.15 ??SEMPRE FORZA TORO!??… -