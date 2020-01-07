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Traffico Roma del 07-01-2020 ore 19 | 30

Traffico Roma del 07-01-2020 ore 19 | 30 SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA. ...

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Traffico Roma del 07-01-2020 ore 19:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA VIA PRENESTINA SULLA CASSIA IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBOCON RALLENTAMENTI TRA VIA ALFONSINE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VIA DI MEZZOCAMMINO SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE. NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00. CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA ... Leggi la notizia su romadailynews

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