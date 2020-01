Noleggio auto a lungo termine: conviene oppure no? (Di martedì 7 gennaio 2020) Rispetto all’acquisto vero e proprio di un’auto, il Noleggio lungo termine conviene da tanti punti di vista, economico e non solo. L’acquisto di un’auto, specie se nuova, può spesso rappresentare un onere economico al quale è difficile far fronte. Le alternative, in tal senso, non mancano: quella più diffusa consiste nel rivolgersi al mercato dell’usato. Acquistare una vettura di seconda mano offre di certo alcuni vantaggi (prezzo d’acquisto inferiore), controbilanciati da alcuni svantaggi, in primis la mancanza di una garanzia assoluta sulle reali condizioni dell’auto. Un’alternativa più recente è rappresentata dal Noleggio a lungo termine: vediamo di seguito di cosa si tratta e quali vantaggi offre, sia dal punto di vista economico per quanto riguarda la copertura assicurativa. Cos’è il Noleggio auto a lungo termine Il ... Leggi la notizia su newsmondo

carhire121 : Autonoleggio Trabzon | Risparmia sulle auto a noleggio a Trabzon in Turchia Prenotare la tua auto a noleggio a Trab… - carhire121 : Autonoleggio Guadalajara | Risparmia sulle auto a noleggio a Guadalajara Prenota un'auto a noleggio a Guadalajara c… - carhire121 : Autonoleggio Helston | Risparmia il 20% su Helston Rental Cars oggi! Con un noleggio auto a Helston e il desiderio… -