Festival di Sanremo 2020 | Rula Jebreal ci sarà | la RAI cambia idea

La RAI ha cambiato idea sulla partecipazione di Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020: la giornalista palestinese sarà sul palco dell'Ariston ma a una precisa condizione. Rula Jebreal salirà sul palco del Festival di Sanremo 2020, a deciderlo sono stati l'ad RAI Fabrizio Salini, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e lo stesso Amadeus, che della kermesse canora sarà direttore artistico e conduttore. Rula Jebreal, giornalista palestinese naturalizzata italiana, sarà all'Ariston, dunque, in una serata ancora imprecisata, tra il 4 e l'8 febbraio 2020, anche se con una precisa missione: declamerà un monologo da lei scritto sulla violenza contro le donne. Si chiude così una vicenda che ha tenuto banco, nell'informazione legata all'entertainment di casa nostra, per tutta la scorsa settimana, dopo l'invito ufficiale partito

