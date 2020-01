Bollate, Eleonora Cimbro entra nella Lega (con tessera firmata da Matteo Salvini) (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Cimbro (l’ex parlamentare del Partito Democratico e Liberi e Uguali) ha aderito ufficialmente alla Lega di Matteo Salvini, prendendo la tessera firmata addirittura da Matteo Salvini in persona, di proprio pugno, quasi a voler zittire le polemiche che serpeggiano in seno al carroccio Bollatese, che vede ancora la Cimbro come espressione della sinistra. La tessera della Lega della Cimbro è stata firmata e consegnata da Salvini prima di Natale, prima anche che Eleonora entrasse in ospedale per partorire il quinto figlio (clicca qui per l’articolo). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

