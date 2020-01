Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la discesa femminile cancellata a Val d’Isère sarà recuperata a Bansko. Il nuovo programma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Giungono novità importanti per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Ebbene, è stato decisa la data nella quale sarà recuperata la discesa originariamente in programma a Val d’Isère il 21 dicembre e cancellata per le infauste condizioni meteorologiche. Le abbondanti nevicate nella zona transalpina obbligarono l’organizzazione a prendere questa decisione. La prova di velocità pura si terrà venerdì 24 gennaio a Bansko (Bulgaria). Un weekend quindi che prevederà la discesa citata, oltre a quella già prevista il 25 gennaio. Inoltre, come già era in programma, le atlete gareggeranno in superG sempre sulle nevi bulgare il 26 gennaio. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI alpino giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - Eurosport_IT : Alex Vinatzer, gioia da primo podio in carriera... ?? 'Spero di riuscirsi nuovamente nelle prossime gare' ?… - UgoBaroni : RT @Fisiofficial: VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -