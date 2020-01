Nuova Zelanda: balene spiaggiate, 1000 persone accorrono per salvarle (Di sabato 4 gennaio 2020) 10 balene pilota dalle pinne corte si sono spiaggiate la mattina del 4 gennaio a Matarangi, località turistica della Nuova Zelanda. L’associazione animalista Progetto Jonah, che si occupa principalmente di salvaguardare delfini e balene, ha lanciato un appello e la popolazione locale ha risposto: in mille sono accorsi alla spiaggia per dare una mano a salvare le balene. In 1000 sulla spiaggia per salvare le balene Delle 10 balene pilota spiaggiatesi a Matarangi, nella regione settentrionale di Coromandel, son sopravvissute in 6. Il bilancio, senza l’incredibile catena di solidarietà e lo sforzo della popolazione locale, sarebbe sicuramente stato più negativo. L’associazione Jonah Project, gli abitanti della zona e il Dipartimento di Conservazione hanno lavorato insieme come una squadra. “C’è stata una risposta incredibile al nostro appello”, si legge sulla pagina Facebook del ... Leggi la notizia su thesocialpost

