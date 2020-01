I mercati reagiscono al raid Usa Il petrolio ai massimi da 4 mesi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il prezzo del petrolio sale subito di oltre il 4% sui mercati asiatici dopo l'annuncio della morte a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid attribuito agli Stati Uniti. Un barile di "light sweet crude" (WTI), il punto di riferimento americano per il greggio, in consegna a febbraio, e' salito del 4,3% a 63,84 dollari, negli scambi elettronici. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

