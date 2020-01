Dove vedere Atalanta-Parma in diretta tv e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove vedere Atalanta-Parma in diretta tv e streaming Atalanta-Parma è un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di lunedì 6 gennaio, stadio Gewiss di Bergamo. L’Atalanta torna il campo nel nuovo anno dopo il delirio causato dalla qualificazione in Champions e dalla cinquina rifilata al Milan: tanta curiosità anche attorno all’attesissimo rientro di Duvan Zapata, dopo il misterioso infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori per tre mesi. La stagione scorsa la squadra di Gasperini ebbe la meglio per entrambe le volte nel confronto diretto contro i ducali: sarà così anche questa volta? Il Parma arriva carico a mille a questo importante scontro forte dei suoi 25 punti totalizzati fin qui, un bottino già ricchissimo considerati gli obiettivi stagionali della squadra: la squadra di D’Aversa ... Leggi la notizia su termometropolitico

